vor 18 Stunden Bretten Brand in Kinderzimmer: Vater und Sohn in Bretten schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bretten sind ein Vater und sein zwölf Jahre alter Sohn schwer verletzt worden. Im Kinderzimmer im Obergeschoss war am Mittwoch aus noch unklaren Gründen ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.