Zeugen gesucht: Unbekannter begrapscht 19-Jährige in Bruchsal

Eine 19-Jährige ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Nähe der Bruchsaler Straßenbahnhaltestelle Helmsheim unsittlich von einem unbekannten jüngeren Mann angefasst worden. Das Kriminalkommissariat Bruchsal sucht nun Zeugen.

Die junge Frau war nach Angaben der Polizei auf dem Weg zu der Haltestelle, die in der Straße "In der Gottesau" ist. Zunächst war ihr dort ein geparkter, schwarzer Kleinwagen aufgefallen. "Bei dem Fahrzeug stand auch ein Mann, der sich ihr unvermittelt von hinten näherte und sie anschließend in unsittlicher Art und Weise mit der Hand berührte", berichtet die Polizei. Das Opfer schrie sofort und flüchtete.

Einige Zeit danach verständigte sie zunächst einen Bekannten und dann die Polizei. Den unbekannten Täter beschrieb sie laut Polizei auf etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er war von heller Hautfarbe, von normaler Größe mit kräftiger bis korpulenter Figur und trägt braunes, kurzes Haar. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans sowie mit einer dunklen, hüftlangen Weste.

An der Straßenbahnhaltestelle hielten sich zur Tatzeit offenbar mehr als zehn Personen auf, die möglicherweise etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Weitere Zeugen, vor allem aber die wartenden Fahrgäste, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 zu melden.