vor 3 Stunden Bruchsal "Ungewöhnlich schwarze Färbung": Baggersee Alte Allmend bei Bruchsal gesperrt

Eine ungewöhnliche schwarze Färbung des Baggersees Alte Allmend in Büchenau ist am Samstagabend von Anwohnern bemerkt worden. Laut Polizei hatte sich an der Oberfläche des ansonsten klaren Wassers ein wenige Zentimeter dicker, geruchsloser Partikelfilm entwickelt. Die Untersuchungen dazu dauern bislang an. Der See bleibt deshalb bis auf Weiteres für Badegäste gesperrt.