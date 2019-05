vor 8 Stunden Bruchsal Unfall bei Bruchsal: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Frontalzusammenstoß auf B3 - 50.000 Euro Sachschaden

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es gegen 14.10 Uhr auf der B3 bei Bruchsal in Fahrtrichtung Ubstadt-Weiher in Höhe der Tankstelle am Ortsausgang zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 64-jähriger Fahrer eines Sportwagens war von Ubstadt in Richtung Bruchsal unterwegs.