vor 5 Stunden Kraichtal Überholmanöver missglückt und führt zu Frontalcrash

In Kraichtal kam es am Samstag gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 26-jährigiger Kradfahrer kollidierte bei einem Überholmanöver mit dem Pkw eines 66-jährigen Mannes, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.