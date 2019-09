Vom TSV Wiesental zum deutschlandweit bekannten Fußballer: Diesen Sprung hat Lars Stindl geschafft. Mittlerweile steht der 31-Jährige für Borussia Mönchengladbach auf dem Platz. Damit junge Fußballer in seine Fußstapfen treten und eine ähnlichen Weg gehen können, unterstützt er die "Talentschmiede" seines Heimatvereins - und kam zum gemeinsamen Training im badischen Waghäusel vorbei.

Der TSV Wiesental und die Verantwortlichen im Verein sind stolz auf ihren ehemaligen Nachwuchsspieler und früheren KSC-Profi Lars Stindl. Und so wurde die "Talentschmiede", in der die Junioren besonders gefördert werden sollen, nach dem 31-jährigen Fußballprofi und Kapitän des fünfmaligen deutschen Meisters Borussia Mönchengladbach benannt: Es ist die "Lars Stindl Talentschmiede".

"Wir sind sehr froh, dass unser derzeit bekanntester Sohn der Stadt diese Einrichtung unterstützt und fördert", so Roland Marx, Leiter der TSV-Talentschmiede. "Er ist Vorbild und Idol für alle Jugendfußballer in der Region und ein Beispiel dafür, was man mit Ehrgeiz, Willen, Einsatz, Fleiß und Talent erreichen kann."

Kicken im heimischen Stadion

Und auch der Namensgeber des Trainingszentrums selbst lässt es sich nicht nehmen, ab und an auf dem heimischen Platz vorbeizuschauen - so auch vor Kurzem während der Länderspielpause. Hier absolvierte der im Moment noch leicht verletzte Mittelfeldspieler mit einigen der jungen Nachwuchstalente sogleich ein Schautraining auf dem Rasen im heimischen Seppl-Herberger-Stadion.

Natürlich ließen es sich auch zahlreiche Eltern, Opas und Omas sowie Fußballanhänger aus der Region nicht nehmen, das Geschehen vom Spielfeldrand aus zu verfolgen und den jugendlichen Kickern beim Spiel zuzuschauen. Im Anschluss an die darauffolgende Autogrammstunde überreichte Stindl, der mit seiner aus Kirrlach stammenden Frau Tanita und der kleinen Tochter einige Tage bei seinen Eltern Martina und Edi verbrachte, 50 Fußbälle für die Fußballjugend.

"Jungen Talenten eine ganzheitliche Ausbildung bieten"

"Mit der Talentschmiede möchten wir die Nachwuchsarbeit weiter verbessern und Talenten aus der Region die Möglichkeit einer umfassenden und fußballerisch ganzheitlichen Ausbildung bieten", hieß es beim TSV Wiesental zu Idee und Konzept der Talentschule.

Zudem habe der Verein etliche hoch qualifizierte Coaches und Jugendtrainer, die neben Sondereinheiten und modernen Trainingsmethoden auch Technik- und Taktik-Training anbieten. So sollen die jungen Nachwuchstalente ihrem 31 Jahre alten Idol nacheifern können.

"Ich freue mich, dass Lars sich immer seiner Wurzeln erinnert"

Auch Oberbürgermeister Walter Heiler, großer Fußballfan und früher selbst aktiv am Ball, ist stolz auf den berühmten Sohn der Stadt Waghäusel: "Ich freue mich, dass Lars Stindl trotz seiner sportlichen Erfolge nicht abhebt und sich immer seiner Wurzeln erinnert."

Gute Nachrichten für seine Fans in der Heimat: Auch künftig soll Stindl im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der einen oder anderen Trainingseinheit beim TSV Wiesental mitwirken, heißt es. Jetzt fiebert der Kicker aber erst einmal seinem Comeback entgegen und hofft auf zeitnahe Rückkehr in der Kader von Mönchengladbach - vielleicht schon im Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag, 28. September.