Auf der B35 kam es zu einem tödlichen Unfall. Das berichten die Karlsruher Polizei und der Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe jeweils in einer Eilmeldung an die Presse. Derzeit ist die Strecke teilweise gesperrt.

Gegen 15.15 Uhr ist ein Auto auf der B35 zwischen Helmsheim und Gondelsheim von der Fahrbahn abgekommen. Derzeit wird die Beteiligung eines anderen Fahrzeug sowohl von der Feuerwehr als auch von der Polizei ausgeschlossen. Bei dem Unfall kam eine Person ums Leben.

Durch die teilweise Sperrung des Streckenabschnitts staut sich derzeit der Verkehr in dem Bereich.

+++ Aktualisierung: 17.32 Uhr +++

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt handelt es sich bei dem tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer um einen 83-jährigen Mann. Der Senior war mit seinem Hyundai von Helmsheim Richtung Gondelsheim unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen verstorben sei, so die Polizei.

Zeitweise wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet. Trotzdem bildete sich in beide Fahrtrichtungen ein bis zu drei Kilometer langer Stau.