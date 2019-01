vor 10 Stunden Kraichtal-Gochsheim Tödlicher Arbeitsunfall in Kraichtal-Gochsheim: 52-Jähriger gerät in Presse und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Montag, gegen 7.20 Uhr, ein 52 Jahre alter Mann in Gochsheim (Kreis Karlsruhe) tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Arbeiter mit dem Oberkörper in eine Formpresse.