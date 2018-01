Technischer Defekt: Boiler verursacht Brand in Stutensee

15.000 Euro Schaden und ein unbewohnbares Anwesen sind die Folgen eines Brandes in Stutensee. Ursache für das Feuer war nach Ansicht der Polizei ein technischer Defekt an einem Boiler.

Als die Bewohnerin am Donnerstag um 15.10 Uhr die Tür zu ihrer Wohnung öffnete, schlug ihr Rauch entgegen. Sie alarmierte daher sofort die Feuerwehr, die auch gleich zum Wohnhaus in der Spechaastraße in Stutensee eilte.

Dort angekommen konnte der Brand im Bereich der Küche nach Angaben der Polizei schnell gelöscht werden. Die Küche im Erdgeschoss wurde durch das Feuer allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Rest des Anwesens wurde durch den Brandrauch und Ruß beschädigt und ist daher derzeit nicht bewohnbar. Das betroffene Ehepaar muss nun vorübergehend bei Verwandten unter kommen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.