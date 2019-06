vor 4 Stunden Bruchsal/Büchenau Stadt Bruchsal gibt Entwarnung: Baggersee bei Büchenau ab Donnerstag wieder für Schwimmer freigegeben

Entwarnung für alle Besucher des Büchenauer Baggersees: Nach der Entdeckung einer ungewöhnlichen schwarzen Färbung am Samstagabend will die Stadt Bruchsal den See ab Donnerstagvormittag wieder für Schwimmer und Wassersportler freigeben. Die vorläufigen Ergebnisse der entnommenen Wasserproben hatten ergeben, dass es sich bei dem Partikelfilm um organisches Material handelt.