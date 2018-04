vor 2 Stunden Bruchsal Sprengsatz abgelegt: Mülleimer in Bruchsal explodiert

Mit einem lauten Knall ist am Montag in Bruchsal ein selbstgebastelter Sprengsatz explodiert. Dabei wurde ein Mülleimer an einer Mehrzweckhalle im Stadtteil Untergrombach zerstört, wie die Polizei mitteilte.