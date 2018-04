vor 16 Stunden Bruchsal Spargelernte in Baden läuft jetzt richtig an

So langsam kommt die Spargelernte in Baden-Württemberg in Schwung. "Es geht los", sagte der Betriebsleiter der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA), Karl-Martin Vielhauer. "Zum Wochenende gibt es badischen Spargel."