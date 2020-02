vor 7 Stunden Bruchsal Schwerer Unfall auf der A5 bei Bruchsal: Rund elf Kilometer Stau - Rettungshubschrauber im Einsatz

Laut Polizei kam es am Mittwochmorgen auf der A5 kurz vor der Ausfahrt Bruchsal zu einem Unfall. In Fahrtrichtung Norden wurden zwei Fahrstreifen gesperrt und es entstand zwischenzeitlich ein Stau von elf Kilometern. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.