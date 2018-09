vor 4 Stunden Bruchsal Reisebus prallt auf A5 bei Bruchsal auf Fahrbahnteiler: Eine Person schwer verletzt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Tank- und Rastanlage Bruchsal zu einem Unfall mit einem Reisebus, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund des Unfalls ist die Ausfahrt zur Raststätte sowie der rechte Fahrstreifen noch bis zirka 14 Uhr gesperrt.