Randale in Bretten: 20-Jähriger beleidigt und tritt Polizisten

Ein erheblich alkoholisierter junger Mann suchte am zweiten Weihnachtsabend auf seinem Weg durch den Brettener Ortsteil Ruit offenbar Streit und kam dabei mit mehreren Personen und der Polizei in gewalttätige Auseinandersetzungen.

Nach Angaben der Polizei verließ der 20-Jährige am Dienstagabend nach 22 Uhr eine private Familienfeier in Ruit und ging zu Fuß alleine die Knittlinger Straße entlang. Dabei schlug er einem vorbeifahrenden Auto mit der Hand gegen den Außenspiegel. Mit den Fahrzeuginsassen kam es im Anschluss zu einer verbalen und auch handgreiflichen Konfrontation. Aufgrund des Lärms wurde ein Anwohner auf die Szene aufmerksam und begab sich vor die Haustür.

Betrunkener attackiert Polizei

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung weiter schriebt, soll der Beschuldigte daraufhin auf den Mann zu gegangen sein und versucht haben, ihn mit Tritten und Schlägen anzugehen. Dem 53 Jahre alten Hausbewohner gelang es, den Betrunkenen auf den Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten. Auch gegen die Polizeibeamten ging der 20-Jährige demnach mit Fußtritten und um sich schlagend vor. Zudem kam es zu Beleidigungen.

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung weiter mitteilt, wurde der junge Mann aufgrund seiner hohen Alkoholisierung unter Polizeibegleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Fahrt und auch während der Untersuchungen kam es zu weiteren Beleidigungen gegen die Rettungsdienstkräfte und das Pflegepersonal.

"Zudem versuchte er, die Anwesenden zu bespucken, wobei er eine Polizeibeamtin ins Gesicht traf. Eine Pflegerin erlitt bei der Behandlung leichte Verletzungen im Gesicht." So die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Auch Beschuldigte selbst zog sich leichte Verletzungen an den Händen zu. Bei einer Alkoholüberprüfung wurde ein Wert von über zwei Promille festgestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen mehrerer Gewalt- und Beleidigungsdelikte.