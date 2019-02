vor 1 Stunde Bruchsal Ölsuche in Bruchsal: Rhein Petroleum darf Probebohrungen durchführen - aber nur unter strengen Auflagen

Das Regierungspräsidium Freiburg erlaubt der Firma "Rhein Petroleum" in Bruchsal "Aufsuchungsbohrungen" durchzuführen. Damit sollen mögliche Ölvorkommen untersucht werden. Das zuständige Landesamt knüpfte allerdings eine Reihe an Bedingungen an die Genehmigung.