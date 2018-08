Im Rahmen mit der A5-Brückenbaustelle bei Bruchsal wurde die Fahrbahnerneuerung in Fahrtrichtung Frankfurt am vergangenen Freitag, 27. Juli, abgeschlossen. Nach Abschluss der Bauarbeiten, die als Vorabmaßnahme vor der Umlegung des Verkehrs erforderlich waren, wird im Anschluss mit den Einrichtungsarbeiten für die neue Verkehrsführung begonnen.

Diese Einrichtungsarbeiten sollen etwa eine Woche in Anspruch nehmen. Die neue Verkehrsführung sieht dann voraussichtlich ab Montag, 6. August, vor, dass sowohl der komplette dreistreifige Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe, als auch ein Fahrstreifen in Richtung Frankfurt auf diese erneuerte Richtungsfahrbahn Frankfurt umgelegt wird. Auf der neuen Behelfsumfahrung östlich der Autobahn soll sich die Verkehrsführung nicht ändern, sodass hier zwei weitere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt zur Verfügung stehen.

Diese Verkehrsführung gilt dann für rund 15 Monate, so das Regierungspräsidium Karlsruhe in einem Pressebericht. Die jeweils westlichen Brückenhälften der beiden Bauwerke Saalbachkanal/DB-Trasse/Wirtschaftswege und Kammerforststraße sollen dann abgerissen und neu gebaut werden können. Darüber hinaus wird auf der westlichen Seite der A 5 die schon bestehende Lärmschutzwand verlängert.

Die Geschwindigkeit wird im betroffenen Bereich sowohl in beide Fahrtrichtungen auf der Autobahn, als auch auf der Behelfsumfahrung auf Tempo 60 reduziert. In seiner Pressemitteilung bittet das Regierungspräsidium um Verständnis, für die entstehenden Belastungen und Behinderungen der Verkehrsteilnehmer.