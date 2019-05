vor 6 Stunden Bruchsal Nach Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der A5 bei Bruchsal: Kilometerlanger Stau, Ausweichstrecken überlastet

Zwei Schwerverletzte und Schaden in noch unbekannter Höhe, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gestern Abend um 21.48 Uhr auf der A5 bei Bruchsal ereignet hat. Eine klebrige Flüssigkeit breitete sich auf der Fahrbahn aus. Um diese wieder zu reinigen bleibt die A5 in Richtung Süden bis in die Mittagsstunden gesperrt.