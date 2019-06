Nach Schaden an Notstrom-Aggregat: Atommeiler in Philippsburg abgeschaltet

Nach einem Schaden an einem Notstromaggregat ist am Mittwoch Block zwei des Kernkraftwerks Philippsburg im Kreis Karlsruhe abgeschaltet worden. Eine Undichtigkeit sei aufgetreten, die genau untersucht werden müsse, teilte der Energieversorger EnBW weiter mit.

Erst wenn die Ursache geklärt sei, könne der Meiler wieder hochgefahren werden. Die undichte Stelle war den Angaben zufolge am internen Kühlkreislauf des Dieselmotors, der das Aggregat antreibt, entdeckt worden.

Block zwei war 1984 in Betrieb gegangen.Im Südwesten sind noch zwei Atomkraftwerksblöcke in Betrieb. In Philippsburg endet die Stromproduktion spätestens Ende 2019, in Neckarwestheim spätestens Ende 2022. Jeweils ein Block an beiden Standorten ist bereits stillgelegt und wird abgebaut.