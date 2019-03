vor 2 Stunden Oberhausen-Rheinhausen Nach Leichenfund bei Oberhausen-Rheinhausen: Identität des Toten aus dem Teich steht fest

Nach dem Fund einer Leiche in einem Teich bei Oberhausen-Rheinhausen ist die Identität des Toten nun geklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung bekanntgeben, handelt es sich um einen 28-Jahre alten Mann aus demselben Ort. Die Untersuchungen zur Todesursache dauern weiter an.