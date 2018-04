vor 19 Stunden Bruchsal Nach Feuer in Bruchsal: 77-Jährige stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Am Dienstagabend forderte ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal ein Todesopfer. Eine 77 Jahre alte Seniorin kam nach Polizeiangaben bei dem Feuer ums Leben.