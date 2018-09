vor 8 Stunden Bruchsal Mit 3,22 Promille unterwegs: Betrunkener Autofahrer schläft mitten auf der Straße ein

Total betrunken hat ein Autofahrer in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sein Auto mitten auf der Fahrbahn abgestellt und ist dann eingeschlafen. Zeugen machten die Polizei am Montagabend auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien fuhr.