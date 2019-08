vor 5 Stunden Bruchsal Mann nach Streit niedergeschlagen: Polizei sucht nach dem Täter

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 62 Jahre alter Mann nach einem Streit in Bruchsal in ein Krankenhaus gekommen. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag ereignete sich die Tat am späten Dienstagabend am Bahnhof der badischen Stadt.