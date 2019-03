vor 5 Stunden Bruchsal Lkw-Auspuff brennt: Feuerwehreinsatz auf A5 sorgt für Rückstau in Richtung Bruchsal

Auf der A5 Höhe der Noteinfahrt Untergrombach geriet am Dienstagnachmittag ein Lkw in Brand. Der Fahrer, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Karlsruhe unterwegs war, bemerkte das Feuer, sodass er den Lastwagen noch auf dem Standstreifen abstellen konnte. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.