Forst Hungriger Fastnachtsnarr? Unbekannter stiehlt Faschingskostüm und Schinken

Ein bislang unbekannter Dieb hat am späten Mittwochabend in einem Nebengebäude in der Burgstraße in Forst Faschingsutensilien, einen Schinken sowie persönliche Gegenstände erbeutet.