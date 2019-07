vor 6 Stunden Graben-Neudorf Großeinsatz in Graben-Neudorf: Vier Scheunen komplett abgebrannt, Löscharbeiten dauern an

Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag kurz vor 11.30 Uhr in der Sophienstraße in Graben-Neudorf eine Scheune in Brand. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf weitere angrenzende Scheunen über. Bislang sind vier Scheunen komplett abgebrannt, bei zwei weiteren ist die Feuerwehr aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt.