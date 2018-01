vor 4 Stunden Bruchsal-Untergrombach Frösche in Bruchsal: Mildes Wetter lockt Amphibien aus Winterquartieren

Die milde Witterung sorgt für einen außergewöhnlich frühen Beginn der Amphibienwanderung in der Region: Bereits wenige Tage nach Neujahr wurden bei zehn Grad am Abend mehrere Frösche und Molche an der Bundesstraße bei Untergrombach beobachtet.