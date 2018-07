vor 7 Stunden Kraichtal Feuer in Mehrfamilienhaus: Hoher Sachschaden im Kraichtal

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kraichtal (Kreis Karlsruhe) hat einen Schaden von rund einer halben Million Euro angerichtet. Sechs Bewohner, darunter drei Kinder, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte.