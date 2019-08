vor 3 Stunden Offenburg Federweißer ist in Arbeit: Badische Winzer starten Ernte für neuen Wein

Rund einen Monat vor dem kalendarischen Herbstanfang hat in Baden die Weinlese begonnen. In Weinbergen des Anbaugebiets Zeller Abtsberg in Offenburg (Ortenaukreis) wurden am Mittwoch rund 2.500 Kilogramm der frühen Rebsorte Findling geerntet, wie ein Sprecher der Winzergenossenschaft sagte.