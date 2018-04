Am Sonntagabend war eine 48-jährige Autofahrerin mit mehr als 2,5 Promille auf der Autobahn A5 unterwegs und fiel dabei durch ihre rücksichtslose Fahrweise auf.

Gegen 22 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf eine offenbar betrunkene Autofahrerin auf der A5. Sie fuhr mit ihrem Auto in Schlangenlinien vom Walldorfer Kreuz in Richtung Süden. "Dabei nutzte sie offenbar die gesamte Breite der Autobahn aus, wodurch sie andere Verkehrsteilnehmer schnitt und auf Höhe Kronau zudem leicht die Leitplanke touchierte", so die Polizei in ihrem Pressebericht.

Nur durch großes Glück blieb ein Unfall mit einem anderen Fahrzeug aus - auch ein Verdienst von drei aufmerksamen Autofahrern. Sie fuhren mit ihren Fahrzeugen auf allen drei Spuren hinter der 48-Jährigen her und machten den nachfolgenden Verkehr mit Warnblinkern auf die Situation aufmerksam.

Der Polizei selbst gelang es erst nach mehreren Versuchen, die Frau zum Anhalten zu Bewegen. Zuvor habe die Frau nicht auf die Haltezeichen reagiert. "Bei der anschließenden Überprüfung ergab ein Alkoholtest bei der 48-Jährigen einen Wert von über 2,5 Promille", so die Polizei weiter. Ihr wurde später Blut entnommen. Zudem musste sie den Führerschein abgeben und sie erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.