Zwei Brückenbauwerke der A5 bei Bruchsal müssen erneuert werden, dazu kommt noch eine neue Lärmschutzwand. Also wieder eine Geduldsprobe für die, die (täglich) auf der Autobahn unterwegs sind. Die Vorbereitungen für die eigentliche Baustelle laufen auf Hochtouren.

Die Autobahn A5 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands. Mehr als 100.000 Autos sind pro Tag auf dem Abschnitt zwischen Karlsruhe und Walldorf unterwegs. Das ist eine große Belastung, vor allem für die in die Jahre gekommenen Brücken "Saalbachkanal/DB-Trasse/Wirtschaftswege" und "Kammerforststraße". Sie werden abgerissen und neu gebaut. Dafür wird schon seit knapp einem Jahr alles vorbereitet.

Trotz Mega-Baustelle soll der Verkehr nicht beeinträchtigt werden, verspricht das zuständige Regierungspräsidium. Deswegen werden gerade zwei Behelfsbrücken mit je zwei Spuren gebaut. Damit soll der Verkehr umgelenkt werden. Trotz der Umfahrung stehen in beide Fahrtrichtungen jeweils drei Fahrstreifen zur Verfügun, ein Teil des Verkehrs wird auf der alten Fahrbahn laufen. "Die Behelfsbrücke über die Kammerforststraße ist bereits fertig, an der Brücke über den Saalbachkanal wird derzeit noch gebaut", sagt Stefanie Brommer, Projektleiterin am Regierungspräsidium Karlsruhe gegenüber ka-news. Die vorbereitenden Baumaßnahmen liegen voll im Zeitplan.

Bis 2021 soll alles fertig sein

Bis Anfang April wird noch an den Behelfsbrücken gebaut, dann kann es an der eigentlichen Baustelle losgehen. "Ab Mitte April kann dann der Verkehr umgelegt und mit den eigentlichen Arbeiten an den Brücken Kammerforststraße und Saalbachkanal begonnen werden", so Stefanie Brommer weiter. Der verkehr in Richtung Karlsruhe soll so umgeleitet werden, dass eine Fahrspur auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt verläuft und zwei Spuren auf den Behelfsbrücken. Zuerst werden dann die alten Brückenhälften in Richtung Karlsruhe abgerissen und neu aufgebaut.

An der Mega-Baustelle müssen nicht nur die beiden Brücken saniert werden. Außerdem soll im Zuge der Arbeiten eine drei bis vier Meter hohe Lärmschutzwand entstehen. Die Kosten für die Baumaßnahmen, etwa 16,4 Millionen Euro, trägt komplett der Bund. Ab Anfang 2021 soll der Verkehr auf der rundum erneuerten Autobahn dann wieder rollen.

Weiter südlich wird auch gebaut

Doch die Baustelle bei Bruchsal ist nicht das einzige Großprojekt. 2017 wurden auf der A5 zwischen Rastatt und Ettlingen für 20 Millionen Euro die Fahrbahn und Brückenbauwerke erneuert. Auf insgesamt 10 Kilometern hat die Autobahn nun einen griffigeren Fahrbahnbelag, der im Sommer auch weniger anfällig für "Blow-ups" sein soll. In diesem Jahr ist die Fahrbahn in Richtung Süden dran, auch hier wird saniert.

Im Juni soll es losgehen, dann werden die Auf- und Abfahrt Karlsruhe-Süd gesperrt. Bis November sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet und den Fahrern stehen somit nur zwei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung.