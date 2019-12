vor 5 Stunden Wiesloch Ermittlungen zu Stahlkugel-Vorfall in Wiesloch dauern an

Die Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem Stahlkugeln auf das Wohnhaus eines Politikers der Partei die Linke in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geschleudert wurden, dauern an. Es gebe weiterhin keine Hinweise auf mutmaßliche Täter, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zudem sei bislang nicht klar, ob der Vorfall mit der politischen Gesinnung des Mannes oder seiner Mitarbeit bei der Alevitischen Gemeinde Deutschlands in Zusammenhang steht.