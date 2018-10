vor 3 Stunden Bruchsal Brückentag vergessen: Mutter setzt ihren 8-Jährigen Sohn vor der geschlossenen Schule ab

Am morgigen Mittwoch ist mit dem Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag. Einige Schule nutzen die Gelegenheit für einen verlängerten Schulschluss, so auch eine Schule in Bruchsal, die bereits am Dienstag den Unterricht ausgesetzt hat. Das haben eine Mutter und ihr Sohn offenbar vergessen.