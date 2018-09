vor 3 Stunden Bruchsal Bruchsal: Mann stirbt bei Brand in Gartenhütte

Ein 51-jähriger Mann ist bei einem Brand in seiner Gartenhütte gestorben. Er hatte nach Angaben der Polizei vom Mittwoch vermutlich in der selbstgebauten Holzhütte auf seinem Gartengrundstück am Bruchsaler Michaelsberg (Kreis Karlsruhe) übernachten wollen.