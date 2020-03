vor 1 Stunde Bretten Brand in Fitnessstudio in Bretten: Sauna steht in Flammen

In einem Brettener Fitnessstudio in der Straße "Im Brückle" stand am Dienstagmorgen eine Sauna in Flammen. Das Feuer wurde von einem Besucher des Studios entdeckt und daraufhin Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte alarmiert. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.