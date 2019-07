vor 2 Stunden Bruchsal Bombendrohung per Mail: Amtsgericht Bruchsal geräumt

Nach einer Bombendrohung ist am Mittwoch das Amtsgericht Bruchsal (Kreis Karlsruhe) geräumt worden. Nach Angaben der Polizei waren in der Nacht mehrere Emails in serbokroatischer Sprache bei Gericht eingegangen. Darin drohte der Verfasser mit der Zündung einer Bombe im Gebäude. Nach Durchsuchung des Gerichts auch mit Hunden gab es Entwarnung. Vorsorglich wurden aber die Zugangskontrollen verschärft. Die Ermittlungen zum Verfasser der Schreiben dauern an.