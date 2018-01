Bei ihrem "Besuch" in einem Supermarkt haben Wildschweine eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Hoher Sachschaden inklusive.

Ungewöhnliche Kunden hatte am Dienstagmorgen ein Supermarkt in Östringen. Gegen 10.15 Uhr tauchte eine Rotte Wildschweine auf dem Parkplatz des Marktes in der Thomas-Howie-Straße auf und zwei der Tiere stürmten in den Markt. Dabei durchbrachen sie die Eingangstür. Im Supermarkt selbst liefen die beiden Wildschweine durch die Gänge, beschädigten dort Waren und Auslagen.

Nachdem die Borstentiere wieder aus dem Laden kamen, rannten sie zusammen mit ihren Artgenossen über die angrenzende Bundesstraße B292 und zurück in Richtung Wald. Der Sachschaden, den die Wildschweine angerichtet haben, beläuft sich auf mehrere tausend Euro.