vor 16 Stunden Graben-Neudorf Auto prallt gegen Lastwagen: 80-Jähriger bei Graben-Neudorf tödlich verunglückt

Bei einer Kollision eines Autos mit einem Lastwagen ist im Landkreis Karlsruhe ein Mann tödlich verletzt worden. Der 80-Jährige fuhr mit seinem Auto auf einer Bundesstraße bei Graben-Neudorf, als er in einer Rechtskurve am Montagnachmittag in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte.