Wie die Polizei mitteilt, kam es auf der Überleitung von der B36 auf die B35 bei Graben-Neudorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge sollen beteiligt sein.

Die Polizei spricht von einer Person, die bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Daher ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Dafür musste der Streckenabschnitt gesperrt werden.

+++ Aktualisierung 14. August +++

Am Montag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Lastwagen die B 35 in Richtung Germersheim. Auf Höhe Graben-Neudorf stockte der Verkehr. Ein davor fahrender Lastzug bremste bis zum Stillstand ab. Infolge der Unachtsamkeit fuhr der 58-Jährige auf den Anhänger des Vorausfahrenden auf. Dabei wurde der Fahrer nach Polizeiangaben in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.

Er wurde durch die Feuerwehr Graben-Neudorf mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Führerhaus befreit und danach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 44-jährige Fahrer des anderen Lastwagens blieb bei dem Unfall unverletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 28.000 Euro. Die B35 war bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt.