Weil sie auf einem Zug mitgefahren sein sollen, läuft ein Strafverfahren gegen zwei Jugendliche. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, waren die beiden illegal auf Puffern - Teile, die die Lokomotive während der Fahrt mit dem Wagen verbinden - mitgefahren.

Reisende einer S-Bahn hatten die Beamten am Freitagabend darüber informiert. Die noch unbekannten "Trainsurfer" stiegen nach ersten Erkenntnissen in Durlach am Ende des Zuges auf die Puffer auf und hielten sich während der Fahrt am Scheibenwischer fest. Nach einer Sperrung der Strecke und dem Halt des Zuges kurz nach Bruchsal, flüchteten sie. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

