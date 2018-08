Im Rahmen der Brücken-Großbaustelle auf der A5 bei Bruchsal wird ab Samstag, 18. August, 6 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 20. August, 4 Uhr, die westliche Hälfte der Autobahnbrücke, die unter anderem eine Bahnstrecke quert, teilweise abgebrochen. Bahn- und Autofahrer erwarten daher einige Einschränkungen.

Auf der A5 bei Bruchsal wird gebaut: Zwei Autobahnbrücken sollen hier erneuert werden. Seit Montag, 6. August, laufen die Arbeiten in der zweiten Bauphase. Darüber informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) in einer Pressemeldung. Dabei sollen die beiden Brückenhälften und die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe erneuert sowie der bestehende Lärmschutz verlängert werden.

Einschränkungen für Auto- und Bahnfahrer

Im Zuge der Baumaßnahmen stehen nun am Wochenende auch erste Abbrucharbeiten an der Autobahnbrücke an. Deswegen wird der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Graben-Neudorf und Bruchsal komplett eingestellt. Seitens der Deutschen Bahn wird ein Schienenersatzverkehr für die Zeit der Sperrung eingerichtet, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Auch auf die Autofahrer kommen am Wochenende Einschränkungen zu: "Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer ist es erforderlich, den rechten Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe zeitweise zu sperren", so das RP weiter. Dieser Fahrstreifen ist zusätzlich von montags bis freitags, lediglich in der verkehrsarmen Zeit zwischen 9 und 17 Uhr, bis voraussichtlich Ende des Monats gesperrt.

