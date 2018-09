Nach einem brutalen Angriff auf einen 88 Jahre alten Mann in dessen Haus in Bad Schönborn bei Bruchsal müssen sich zwei mutmaßliche Einbrecher vor Gericht verantworten.

Den beiden 22 und 28 Jahre alten Männern werden versuchter Mord und Einbruch zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag mitteilte. Der Prozess gegen sie beginne am Montag vorm Landgericht Karlsruhe. Der Anklage zufolge war das Duo im vergangenen März in das Haus des Rentners eingestiegen, hatte diesen angegriffen, auf ihn eingeschlagen und schwer verletzt.

Die beiden Männer erbeuteten demnach rund 8.500 Euro, wurden noch am Tattag festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Der Rentner starb vier Wochen später, jedoch aus anderer Ursache. Einen Zusammenhang mit dem Angriff auf ihn konnten die Ermittler den Angaben zufolge nicht feststellen. Für den Prozess sind laut Staatsanwaltschaft zunächst drei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte es Mitte Oktober geben (Az.: 1 Ks 410 Js 10498/18).