vor 10 Stunden Oberhausen-Rheinhausen 55-Jähriger ertrinkt beim Schnorcheln im Erlichsee

Ein 55 Jahre alter Mann ist beim Schnorcheln im Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) ertrunken. Eine Begleiterin habe am Donnerstagabend den Notruf gewählt, da der Mann längere Zeit nicht aufgetaucht sei, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.