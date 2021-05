vor 2 Stunden Waghäusel Nach Banküberfall in Waghäusel: 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einem bewaffneten Banküberfall in Waghäusel ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Dem Mann werde schwere räuberische Erpressung vorgeworfen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bislang habe er keine Aussage gemacht. Die Ermittler hatten bei dem 21-Jährigen die mutmaßliche Tatwaffe, das geraubte Bargeld sowie weitere belastende Beweise gefunden.