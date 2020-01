Zwischen Donnerstagmittag und Sonntagmorgen wurden in der Bruchsaler Innenstadt 15 Autos aufgebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Auch von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Im gesamten Innenstadtbereich von Bruchsal wurden verschiedene Autos innerhalb von vier Tagen aufgebrochen. "Der genaue Tatzeitpunkt lässt sich nicht genau einschränken. Fakt ist allerdings, dass der bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagabend sehr aktiv war", schreibt die Polizei in einer Pressemeldung am Montag. In jedem der 15 Fälle ging der Dieb laut Polizei gleich vor: Er schlug mittels eines unbekannten Gegenstandes eine oder teilweise mehrere Fensterscheiben der Fahrzeuge ein und verschaffte sich so Zugriff. "In einem Fall drückte der Unbekannte die Fahrerscheibe des Fahrzeugs vermutlich mittels eines Schraubendrehers herunter."

Die Autos waren teils auf öffentlichen Parkplätzen und teils in privaten Garagen abgestellt. Sämtliche Wertgegenstände sowie persönliche Gegenstände, welche der Dieb in den Autos auffinden konnte, nahm er an sich und flüchtete in allen Fällen unerkannt. "Geldbeutel, Bargeld, EC-Karten, Sonnenbrillen, persönliche Dokumente, Taschen, Laptops und vieles mehr erbeutete der Langfinger auf seinem Diebeszug. Sogar von einem Ringbuchordner mit Prüfungsunterlagen einer Studentin schreckte der Dieb nicht zurück", heißt es vonseiten der Polizei weiter. Der Gesamtsachschaden sowie der Diebstahlschaden werden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ob es sich bei den Aufbrüchen um ein und denselben Täter handelt ist bislang unklar und bedarf weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, unter der Telefonnummer 07251 7260, in Verbindung zu setzen.

