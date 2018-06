vor 12 Stunden Oberderdingen Brand in Seniorenheim: 82-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen

Zwei Seniorinnen sind beim Brand in einem Altenheim in Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachten die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag insgesamt 63 Menschen aus dem Gebäude.