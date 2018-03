vor 1 Stunde Karlsdorf-Neuthard Brand in Mehrfamilienhaus: Ursache bislang unklar

Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Erdgeschosswohnung eines Sechs-Familienhauses in Karlsdorf-Neuthard ein Brand aus. Verletzt wurde niemand, so die Polizei in einer Pressemitteilung.