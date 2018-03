14.02.2018 18:25 Karlsdorf-Neuthard Brand in Karlsdorf-Neuthard: Jungs zünden Schwimmbad-Dach an

Das unvorsichtige Verhalten dreier Jungen führte am Mittwochmittag zu einem Brand am Dach eines Schulschwimmbades in Karlsdorf-Neuthard. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.