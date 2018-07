vor 14 Stunden Hambrücken Brand bei Erntearbeiten: Feuerwehrmann verletzt

Bei Löscharbeiten auf einem Feld im Landkreis Karlsruhe hat sich am Sonntag ein Feuerwehrmann verletzt. Der 35-Jährige sei mit einer Rauchgasvergiftung und Erschöpfung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Abend mit.