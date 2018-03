Eine 58 Jahre alte wohnsitzlose Frau wird nun dem Haftrichter vorgeführt, nachdem sie beim mutmaßlichen Ladendiebstahl erwischt wurde. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am Montagmittag, gegen 14 Uhr, wurde die 58-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße in Bruchsal von einem Detektiv beim mutmaßlichen Diebstahl von zwei Lederjacken beobachtet. Hierbei dürfte sie von einem bislang noch nicht identifizierten Unbekannten unterstützt worden sein.

Mit den unter ihrem Mantel versteckten Jacken im Wert von 360 Euro wurde die Verdächtige vom Hausdetektiv angesprochen und konnte von ihm auch festgehalten werden. Dem vermeintlichen Komplizen gelang die Flucht. Die Beiden stehen zudem im Tatverdacht, unmittelbar zuvor bereits vier Strickjacken im Wert von 480 Euro sowie acht Poloshirts im Wert von zirka 1.000 Euro in der Geschäft geklaut zu haben. Die mutmaßliche Ladendiebin verfügt über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik und trat bislang polizeilich noch nicht Erscheinung.